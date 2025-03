Albacross

Zespoły ds. przychodów na całym świecie korzystają z danych dotyczących zamiarów firmy Albacross, aby generować więcej możliwości i szybciej zwiększać przychody. Od świadomości na wczesnym etapie po decyzję na późnym etapie — masz wszystkie informacje potrzebne do ujawnienia potencjalnych nabywców, zaprezentowania im tego, czego chcą, i otrzymania powiadomienia, gdy będą gotowi do zakupu. Oto jak: - Zwiększ produktywność sprzedaży: Zidentyfikuj zamiary zakupowe firm odwiedzających Twoją witrynę i powiadom swój zespół sprzedaży, gdy będą gotowe do zakupu. - Usuń domysły z marketingu: dowiedz się, które konta angażują się w Twoje treści i co ich najbardziej interesuje. - Wszystkie potrzebne punkty danych: śledzimy 3 miliardy zdarzeń miesięcznie na całym świecie i co tydzień odświeżamy punkty danych. - Bezproblemowo integruj się z narzędziami technicznymi, których już używasz - to nie jest kolejne narzędzie do nauki.