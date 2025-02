401(k) Oprogramowanie - Najpopularniejsze aplikacje - Timor Wschodni

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest Inc. to niedrogi, oferujący pełen zakres usług dostawca 401(k) i 403(b), którego celem jest ułatwianie małym i średnim firmom pomagania swoim pracownikom w inwestowaniu na emeryturę. Założona w 2015 roku i mająca siedzibę w San Francisco firma Human Interest pomaga pracownikom wszystkich branż uzyskać dostęp do świadczeń emerytalnych i ścieżki do niezależności finansowej. Nasze rozwiązanie ma na celu umożliwienie firmom oferowania wysokiej jakości 401(k) w ramach konkurencyjnego pakietu świadczeń bez nakładania ogromnych obciążeń administracyjnych na HR. Pracodawcy mogą skonfigurować plan 401(k) i zarządzać nim całkowicie online, co ułatwia pracownikom zarządzanie swoimi świadczeniami emerytalnymi. * Dostępne dla kwalifikujących się uczestników osiągających dochód w wysokości 60 000 USD lub mniej i wpłacających co najmniej 8% każdej wypłaty do kwalifikującego się planu przez okres 12 miesięcy. Prześlij formularz, aby odebrać nagrodę. Minimalna nagroda wynosi 100 USD, a maksymalna to 250 USD. Zobacz dodatkowe wymagania (humaninterest.com/legal/cashback-terms) i szczegóły programu (humaninterest.com/solutions/kickstart). Program ten jest administrowany i oferowany przez osobę prowadzącą dokumentację, firmę Human Interest Inc.