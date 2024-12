Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie 3PL - Najpopularniejsze aplikacje - Holandia

Oprogramowanie logistyczne stron trzecich (3PL) obsługuje zlecane na zewnątrz funkcje łańcucha dostaw, takie jak transport i magazynowanie. W przypadku firm nieposiadających własnych magazynów ani flot, dostawcy 3PL mogą zarządzać tymi usługami w ich imieniu. To oprogramowanie pozwala dostawcom 3PL planować, planować i nadzorować operacje łańcucha dostaw dla swoich klientów, którzy również mają dostęp do systemu, aby zapewnić większą przejrzystość. Podczas gdy niektóre rozwiązania oprogramowania 3PL są dostosowane specjalnie do outsourcingu, inne mogą być wykorzystywane zarówno przez dostawców 3PL, jak i firmy zarządzające wewnętrznie własnym łańcuchem dostaw. Zintegrowane z szerszym pakietem zarządzania łańcuchem dostaw firmy, oprogramowanie 3PL współpracuje z systemami zarządzania transportem i magazynami. Ponadto wraz z rozwojem handlu elektronicznego oprogramowanie 3PL w coraz większym stopniu wymaga integracji z platformami handlu elektronicznego.