SwissSalary EasyRapport

Internetowe rejestrowanie czasu i aktywności Zoptymalizowane współdziałanie rejestracji czasu pracy i rozliczania płac minimalizuje pracę administracyjną i utrzymuje przepływ pracy na wysokim poziomie. Aktualne dane - Zebrane dane przekazywane są codziennie do księgowości płacowej. Oznacza to, że można na przykład określić aktualny poziom absencji. Elastyczne wprowadzanie danych — dostępne są trzy maski wprowadzania: interwały miesięczne, tygodniowe lub dzienne. W ten sposób pracownicy mogą sprawnie wprowadzać dane. Aktualizacje automatyczne - Nasz Dział Rozwoju dba o usługę w chmurze, kopie zapasowe i regularne aktualizacje. Oznacza to, że zawsze będziesz na bieżąco. Informacje o pracownikach - Wszyscy pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić swoje aktualne godziny urlopowe i nadgodzinowe. Dzięki temu liczba połączeń zwrotnych do księgowości płacowej jest ograniczona do minimum.

Strona internetowa: swisssalary.ch

