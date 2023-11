Summarist.ai wykorzystuje technologię GPT-3 OpenAI do generowania streszczeń książek. GPT-3 to potężny model językowy, który może generować tekst podobny do ludzkiego. Jest przeszkolony na dużym zbiorze tekstu z Internetu i jest w stanie generować teksty na różnorodne tematy.

Strona internetowa: summarist.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Summarist. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.