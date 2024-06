Summarify to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zapewnia wszechstronne możliwości podsumowywania. Umożliwia użytkownikom generowanie zwięzłych podsumowań z różnych źródeł, w tym blogów, plików PDF, tekstów, stron internetowych i filmów z YouTube. Narzędzie ma na celu szybkie przekształcenie długich treści w łatwo przyswajalne streszczenia. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do funkcji Podsumowanie po zalogowaniu się przy użyciu awatara. Bezpłatni użytkownicy mają ograniczenia i mogą utworzyć maksymalnie 10 podsumowań. Narzędzie oferuje natychmiastowe i szczegółowe podsumowania z szeregiem opcji języków wyjściowych, takich jak pidgin, marathi, telugu, turecki, tamilski, chiński Yue i wietnamski. Użytkownicy mogą także wybierać określone style pisania, w tym żaden, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson i inne. Podsumowanie kładzie nacisk na wydajność, umożliwiając użytkownikom wklejanie tekstu lub przesyłanie plików PDF w celu podsumowania. Oferuje również opcję wprowadzania adresów URL stron internetowych lub adresów blogów w celu wygenerowania podsumowań. Ponadto użytkownicy mogą podać adresy URL plików wideo lub audio w serwisie YouTube, aby wyodrębnić skrócone streszczenia. Witryna internetowa zawiera łącza do warunków korzystania z narzędzia i polityki prywatności, aby zapewnić przejrzystość i zgodność. Summarify to produkt firmy 1811 Labs, prezentowany w prosty i funkcjonalny sposób, bez zbędnych marketingowych sloganów i modnych słów.

Strona internetowa: summarify.me

