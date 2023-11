plan.schule to uniwersalny interfejs do Twojego planu zajęć i planu zastępstw. Integrujemy istniejące systemy planowania z plan.schule i umożliwiamy dostęp do danych za pośrednictwem nowoczesnego i ustandaryzowanego interfejsu.

Strona internetowa: plan.schule

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Stundenplan. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.