Statista to niemiecka firma specjalizująca się w danych rynkowych i konsumenckich. Według firmy jej platforma zawiera ponad 1 000 000 statystyk na ponad 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł i 170 różnych branż i generuje przychody w wysokości około 60 milionów euro. Strona internetowa deutsche-startups.de nosi nazwę Statista „Start- up of the Year” w 2008 roku i w tym samym roku firma znalazła się w gronie zwycięzców konkursu dla start-upów „Enable to Start”, sponsorowanego przez Financial Times Germany. W 2010 roku inicjatywa „Deutschland – Land der Ideen” (Niemcy – Kraina Idei) wybrała firmę Statista jako jednego ze zwycięzców w kategorii „Zabytki Krainy Idei 2010”. i otrzymał Europejską Nagrodę Czerwonego Śledzia. W 2012 roku Statista została nominowana do Niemieckiej Nagrody Przedsiębiorcy w kategorii „Fast Climber”, a w 2020 roku została wpisana na listę Niezbędnych Baz Danych dla Bibliotek Akademickich i Publicznych magazynu Library Journal. W 2019 roku Statista została kupiona przez firma reklamowa Ströer Media.

Strona internetowa: statista.com

