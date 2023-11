Chcesz dodać trochę najwyższej jakości squirley do swoich projektów? Squicley to wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć tworzenie pięknych organicznych kształtów, gotowych do wykorzystania w logo, ikonach i obrazach tła. Generator eksportuje pliki SVG, które można skopiować bezpośrednio do schowka w celu umieszczenia w kodzie HTML/CSS lub pobrać na komputer gotowe do użycia w wybranym oprogramowaniu do projektowania (Figma, Sketch, Framer, XD itp.)

Strona internetowa: squircley.app

