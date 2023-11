Spike LEGO Education

Zaangażuj każdego ucznia w zabawną naukę STEAM dzięki aplikacji LEGO® Education SPIKE™. Zaprojektowane do użytku z aplikacją SPIKE™ z portfolio LEGO® Education SPIKE™ to potężne i włączające narzędzie, które pomaga nauczycielom w ułatwianiu angażującej, praktycznej nauki STEAM. LEGO® Education SPIKE™ Essential i LEGO® Education SPIKE™ Prime zachęcają uczniów na wszystkich poziomach nauczania do przejścia od prostych eksploracji do stawiania czoła coraz bardziej złożonym wyzwaniom świata rzeczywistego poprzez budowanie i kodowanie.

Strona internetowa: spike.legoeducation.com

