Spiceworks to profesjonalna sieć dla branży technologii informatycznych (IT) z siedzibą w Austin w Teksasie. Firma została założona w styczniu 2006 roku przez Scotta Abela, Jaya Hallberga, Grega Kattawara i Francisa Sullivana w celu tworzenia oprogramowania do zarządzania IT. Spiceworks to społeczność internetowa, w której użytkownicy mogą współpracować i szukać między sobą porad, a także angażować się na rynku w celu zakupu Usługi i produkty związane z IT. Szacuje się, że z sieci korzysta ponad sześć milionów specjalistów IT i 3000 dostawców technologii. Bezpłatne, zastrzeżone oprogramowanie firmy jest napisane w języku Ruby on Rails i działa wyłącznie w systemie Microsoft Windows. Oprogramowanie wykrywa urządzenia z adresem IP i zawiera funkcję pomocy technicznej oraz zintegrowaną bazę wiedzy.

Strona internetowa: spiceworks.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Spiceworks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.