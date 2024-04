SocialEpoch to dostawca rozwiązań w zakresie sprzedaży społecznościowej B2B, którego zadaniem jest pomaganie firmom w wykorzystaniu siły mediów społecznościowych do zwiększania sprzedaży i zwiększania świadomości marki. Nasz zespół ekspertów dogłębnie rozumie wyjątkowe wyzwania i możliwości, przed którymi stoją firmy B2B w erze cyfrowej. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby opracować indywidualną strategię sprzedaży społecznościowej, która jest dostosowana do ich konkretnych celów biznesowych i docelowych odbiorców. Wierzymy, że media społecznościowe to kluczowe narzędzie dla firm B2B, które chcą nawiązać kontakt ze swoimi klientami, budować znaczące relacje i napędzać rozwój biznesu. SocialEpoch zapewnia kompletne, kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych platform i kanałów marketingu cyfrowego oraz oprogramowanie SalesTech, dzięki czemu firmy mogą wyprzedzać konkurencję. Narzędzie Facebook Marketing Automation i WhatsApp SCRM to dwa z naszych głównych produktów, które obejmują automatyczne, proaktywne zaangażowanie społeczne, technologię RPA oraz wszechstronną platformę marketingowo-sprzedażową. Oferujemy również szkolenia i wsparcie, aby pomóc naszym klientom skutecznie wdrażać i utrzymywać wysiłki związane ze sprzedażą społecznościową. Bądź o krok przed konkurencją dzięki zautomatyzowanym narzędziom sprzedaży i marketingu. Wierzymy, że innowacje i technologię należy wykorzystać, aby pomóc przedsiębiorstwom osiągnąć nowy poziom, a my umożliwiliśmy to Tobie.

