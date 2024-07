SnapshotAI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia użytkownikom tworzenie unikalnych obrazów, zdjęć profilowych i awatarów generowanych przez sztuczną inteligencję. Użytkownicy dostarczają cztery swoje najlepsze selfie, które narzędzie wykorzystuje do trenowania niestandardowego modelu sztucznej inteligencji dostosowanego do użytkownika. Sztuczna inteligencja przekształca te obrazy w serię zdjęć profilowych lub awatarów w różnych stylach (zgłoszono ponad 56). Usługa ta umożliwia szeroką różnorodność artystyczną, przekształcając selfie i inne zdjęcia tematyczne w dzieła sztuki oparte na sztucznej inteligencji. Obrazy te doskonale nadają się do wzmacniania marki osobistej lub biznesowej w mediach społecznościowych. SnapshotAI zapewnia także różne opcje rozdzielczości generowanych zdjęć, w tym standardowe rozdzielczości odpowiednie do użytku online i wysokiej jakości rozdzielczości 4K idealne do drukowania. Ponadto użytkownicy mogą wybrać pakiet „renderowania studyjnego”, który zawiera specjalny obraz renderowania studyjnego. SnapshotAI ułatwia także wręczanie prezentów dzięki cyfrowemu systemowi kuponów, umożliwiającemu użytkownikom dawanie innym niestandardowych zestawów obrazów.

Strona internetowa: snapshotai.com

