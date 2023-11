SLING to usługa przesyłania strumieniowego oferująca najlepszą telewizję na żywo, zarówno bezpłatną, jak i płatną, przesyłaną strumieniowo do Ciebie na dowolnym urządzeniu. A dzięki ponad 200 kanałom SLING ma coś dla każdego. To telewizja na żywo, którą pokochasz, za połowę ceny telewizji kablowej. Ponadto oglądaj ponad 85 000 filmów i programów na żądanie.

Strona internetowa: sling.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Sling TV. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.