Sleek Bill Online to szybkie i łatwe w użyciu oprogramowanie do rozliczeń w chmurze, do którego można uzyskać dostęp w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu. To doskonałe narzędzie do współpracy z zespołem, umożliwiające aktualizacje w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach podczas tworzenia faktur, proform, wycen lub dowodów dostawy. Możesz śledzić swoją sprzedaż, sprawdzać poziom zapasów i oszczędzać mnóstwo czasu dzięki funkcjom poczty elektronicznej i drukowania bezpośrednio z poziomu przeglądarki.

Strona internetowa: sleekbill.in

