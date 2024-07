SlashDreamer to narzędzie AI, które ułatwia generowanie obrazów bezpośrednio na platformie Notion. Narzędzie to zostało zaprojektowane przede wszystkim w celu wzbogacenia atrakcyjności wizualnej stron Notion poprzez tworzenie obrazów na żądanie w oparciu o podpowiedzi podawane przez użytkownika. Funkcjonalność wywołuje się za pomocą dedykowanego polecenia „/dream”, po którym następuje opis wymaganego obrazu. To skłania SlashDreamera do wygenerowania odpowiedniej ilustracji i wstawienia jej pod tekstem użytkownika. Proces kończy się po ukończeniu opisu, co jest zaznaczone obecnością kropki. Celem narzędzia jest płynna integracja generowania obrazów z Notion, co czyni go niezbędnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą tworzyć szczegółowe wizualnie i opisowe strony. Warto zauważyć, że SlashDreamer zastępuje pisemne podpowiedzi obrazami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w interfejsie Notion. Od strony technicznej SlashDreamer wykorzystuje zaawansowane modele uczenia maszynowego, w tym Stable Diffusion i Dalle-E, do generowania obrazów. Chociaż usługa jest płatna w celu pokrycia kosztów obliczeniowych, prawa do wygenerowanych obrazów pozostają w gestii użytkownika zgodnie z warunkami określonymi przez Stable Diffusion.

Strona internetowa: slashdreamer.com

