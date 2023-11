2 miliony uczniów z ponad 150 krajów; 1500 zajęć na żywo co miesiąc, a 85% uczniów zgłasza korzyści zawodowe – Simpliearn to dziś nr 1 na świecie internetowy bootcamp do nauki umiejętności cyfrowych. Od ścieżek nauczania dostosowanych do ról i programów partnerskich uniwersytetów po bezpłatne kursy dla początkujących – światowej klasy nauka i sukces zawodowy są na wyciągnięcie ręki!

Strona internetowa: simplilearn.com

