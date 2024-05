Shopobill to rozwiązanie Retail Media i Shopper Engagement, które pomaga sprzedawcom detalicznym i producentom FMCG/CPG zwiększać sprzedaż. * System samoobsługi dla sprzedawców detalicznych umożliwiający uruchamianie i promowanie promocji o wartości dodanej w imieniu producentów FMCG * Brak mechanizmu promocji kodu z ponad 400 przetestowanymi i sprawdzonymi mechanizmami stymulującymi sprzedaż towarów FMCG w sklepach detalicznych (offline i e-com) * Zakupione rozwiązania targetowania mediów w celu promowania ofert promocyjnych opartych na wartości i przyciągania nowych klientów do sklepów detalicznych Platforma SAAS bez kodu, która pomaga szybko przygotować i skutecznie przeprowadzić kampanie aktywizujące konsumentów, z mechanikami takimi jak kup i otrzymaj, natychmiastowa wygrana, zwrot gotówki, udział w losowaniu nagród, skanowanie i wygranie, zakręcenie kołem i wiele więcej. Platforma ShopoBill obejmuje: * Kreator stron internetowych dla stron internetowych i chatbotów z kontem osobistym uczestnika * Ponad 400 mechanizmów promocyjnych * Walidacja OCR * Automatyczne losowanie nagród * Dystrybucja nagród cyfrowych * Biuletyny i powiadomienia dla użytkowników * Pulpity promocyjne w czasie rzeczywistym Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty i Puig wykorzystują Shopobill do automatyzacji promocji konsumenckiej.

Strona internetowa: shopobill.com

