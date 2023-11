Dziś z radością uruchamiamy Sensible Instruct, narzędzie do zrozumienia dokumentów obsługiwane przez LLM, w tym GPT-4. Dzięki Sensible Instruct używasz języka naturalnego, aby natychmiast wyodrębnić dane z dowolnego dokumentu, nawet takiego, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. Życiorysy, faktury, umowy, badania akademickie, wyciągi bankowe, rachunki za media i inne — Sensible Instruct może je wszystkie przeanalizować.

Strona internetowa: sensible.so

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Sensible. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.