SellitPics to oprogramowanie internetowe, które tworzy zautomatyzowane, hiperspersonalizowane wiadomości graficzne, aby zwiększyć liczbę klientów i zwiększyć sprzedaż na Facebooku, LinkedIn, e-mailu, a także na stronach docelowych. Kluczowe cechy SellitPics: * Wysyła spersonalizowane wiadomości graficzne do potencjalnych klientów w mediach społecznościowych. * Wysyłaj e-maile ze spersonalizowanymi obrazami i poprawiaj współczynniki klikalności. * Twórz bardzo spersonalizowane strony docelowe ze spersonalizowanymi obrazami i tekstem. * Zachwyć i zaskocz swoich potencjalnych klientów i zostań zapamiętany. * Twoja wiadomość wyróżnia się na tle natrętnego spamu. Nigdy więcej nie daj się zablokować. * Łatwy w obsłudze interfejs. W ciągu kilku minut utworzysz spersonalizowane obrazy. * Obsługuje personalizację na dużą skalę. Korzystaj gdziekolwiek chcesz. * Dziesiątki gotowych szablonów. Zacznij natychmiast. * Uzyskaj dostęp do publicznych szablonów udostępnianych przez użytkowników takich jak Ty. * Potężny edytor szablonów. Modyfikuj szablony innych osób lub twórz własne od podstaw. * Użyj dowolnego kodu HTML do wykorzystania w niestandardowych obrazach.

Strona internetowa: getselli.in

