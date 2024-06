Problem: Profesjonalne oprogramowanie 3D jest trudne do nauczenia, podczas gdy oprogramowanie dla początkujących jest opóźnione i ograniczone. Obydwa wymagają wielu programów do wykonania zadania drukowania 3D. Rozwiązanie SelfCAD oferuje możliwości na poziomie profesjonalnym, jest łatwe do nauczenia, szybkie i nie wymaga żadnych dodatkowych programów do wykonania zadania drukowania 3D. SelfCAD robi to samo dla branży 3D CAD, co Wix zrobił dla branży projektowania stron internetowych i Canva dla branży projektowania graficznego. Rynki docelowe Średnio zaawansowani użytkownicy modelowania 3D, B2C i B2B2C Założyciele Aaron Breuer – Założyciel i Prezes George Weinberger Dyrektor generalny

Strona internetowa: selfcad.com

