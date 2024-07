Seenapse to narzędzie sztucznej inteligencji zaprojektowane w celu zapewnienia pomocy w procesie tworzenia pomysłów i innowacji. Seenapse ma działać jako cyfrowy drugi pilot, wykorzystując technologię sztucznej inteligencji do stymulowania kreatywności, generowania nowych pomysłów i ułatwiania procesu innowacji. Narzędzie jest bardzo odpowiednie dla osób, przedsiębiorstw lub grup, które rutynowo biorą udział w sesjach burzy mózgów, warsztatach innowacyjnych lub planowaniu strategii. Głównym celem Seenapse jest oferowanie przekonujących pomysłów, których użytkownicy mogliby w innym przypadku nie wziąć pod uwagę. Czyni to poprzez szybkie przetwarzanie niezliczonej liczby skojarzeń i relacji, co prowadzi do lepszego kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Oprócz użytku osobistego Seenapse jest przeznaczony dla wielu branż, w tym rozwoju produktów, marketingu, strategii i nie tylko. Obiecuje zaoferować świeżą i inną perspektywę ideacji, nieograniczoną konwencjonalnymi procesami myślowymi. Jednak istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jak wskazano w dostarczonym tekście, jest to, że aby uruchomić Seenapse, musi być włączona obsługa JavaScript. Oznacza to, że narzędzie jest oparte na sieci Web i prawdopodobnie można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Krótko mówiąc, Seenapse to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest zwiększanie ludzkiej kreatywności, stymulowanie generowania pomysłów i katalizowanie procesu innowacji.

Strona internetowa: seenapse.ai

