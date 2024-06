Scribble Diffusion to potężne narzędzie sztucznej inteligencji (AI), które zamienia szkice w wyrafinowane obrazy. Posiada prosty interfejs użytkownika, który sprawia, że ​​jest łatwy w użyciu. Można go używać do tworzenia estetycznych obrazów na podstawie prostych szkiców. Dzięki Scribble Diffusion użytkownicy mogą cofnąć wszelkie dokonane zmiany, dzięki czemu mogą łatwo eksperymentować z różnymi wyglądami. Narzędzie jest obsługiwane przez Replicate, Vercel, Upload i GitHub, zapewniając użytkownikom dostęp do szerokiego zakresu funkcji. Zawiera także samouczek wideo, który pomoże użytkownikom szybko rozpocząć pracę. Scribble Diffusion to świetne narzędzie dla każdego, kto chce tworzyć dzieła sztuki na podstawie szkiców i z pewnością będzie hitem zarówno wśród profesjonalistów, jak i hobbystów.

Strona internetowa: scribblediffusion.com

