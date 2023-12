Screencastify is the leading screen recorder for Chrome. Install the extension to record, edit, and share videos in seconds. Create video class assignments, training and tutorials, and make business communication faster.

Strona internetowa: screencastify.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Screencastify. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.