Alternatywy - scite.ai

Iris.ai

iris.ai

Potężne narzędzia do Twoich badań. Zbudowaliśmy wiodący na świecie silnik AI do rozumienia tekstów naukowych. Zastosowany do przeglądu literatury, ekstrakcji danych, nadzoru po wprowadzeniu na rynek lub innych zadań obejmujących tysiące dokumentów, takich jak dokumenty lub patenty, ten silnik znaczn...