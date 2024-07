ScanFlow to narzędzie skanera AI przeznaczone dla inteligentnych urządzeń, które umożliwia przechwytywanie danych i automatyzację przepływu pracy. Oferuje szereg funkcji zapewniających wgląd w czasie rzeczywistym i efektywność przepływu pracy. Narzędzie obejmuje różne funkcje skanowania, takie jak skanowanie tekstu, skanowanie kodów kreskowych/QR, skanowanie identyfikatorów, skanowanie ścian bocznych opon, skanowanie VIN i skanowanie numerów komponentów. Dzięki skanowaniu tekstu użytkownicy mogą skanować alfanumeryczne kombinacje tekstu za jednym razem. Funkcja skanowania kodów kreskowych/kodów QR umożliwia wydajne skanowanie kodów kreskowych na dowolnym urządzeniu inteligentnym, natomiast funkcja skanowania identyfikatorów umożliwia ekstrakcję danych w czasie rzeczywistym z dokumentów tożsamości klientów, takich jak paszporty, dowody osobiste i prawa jazdy. ScanFlow oferuje również dodatkowe funkcjonalności, takie jak kasa samoobsługowa, skanowanie dronem, śledzenie linii montażowej, zarządzanie zapasami, rejestracja i weryfikacja pacjentów, weryfikacja KYC i skanowanie paszportów. Funkcje te są przeznaczone dla szerokiego zakresu branż i przypadków użycia, w tym handlu detalicznego, opieki zdrowotnej i logistyki. Narzędzie promuje bezproblemową integrację z istniejącymi systemami poprzez swoje możliwości integracyjne oraz zapewnia zasoby i wsparcie programistów w celu sprawnego wdrożenia. Szczegóły cen są dostępne na stronie internetowej ScanFlow wraz z portalem logowania, za pomocą którego użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich kont. W przypadku zapytań lub pomocy użytkownicy mogą skontaktować się z zespołem ScanFlow, korzystając z podanych informacji kontaktowych. Ogólnie rzecz biorąc, ScanFlow to wszechstronne narzędzie skanera AI, które zapewnia inteligentnym urządzeniom zaawansowane możliwości przechwytywania danych, co prowadzi do zwiększonej automatyzacji przepływu pracy i wydajności w różnych branżach.

Strona internetowa: scanflow.ai

