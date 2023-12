SaltWire Network Inc. to kanadyjskie wydawnictwo gazetowe należące do rodziny Dennis-Lever z Halifax w Nowej Szkocji, właścicieli The Chronicle Herald. Saltwire jest właścicielem 23 dzienników i tygodników w Atlantyku w Kanadzie. Spółka powstała w 2017 roku w wyniku zakupu 27 gazet od Transcontinental.

Strona internetowa: saltwire.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji SaltWire. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.