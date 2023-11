ruttl to bezpłatne narzędzie do przesyłania opinii o witrynach działających na bieżąco, podobnie jak InVision do witryn statycznych. Możesz uzyskać informacje zwrotne od swojego klienta i uwagi od swojego zespołu na działającej stronie internetowej lub łączu przejściowym. Daje możliwość edytowania działających stron internetowych, udostępniania projektów internetowych członkom zespołu, oznaczania ich w komentarzach kontekstowych i otrzymywania kontekstowych informacji zwrotnych na ich temat.

Strona internetowa: ruttl.com

