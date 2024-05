Alternatywy - Rungway

NbliK

nblik.com

NbliK to wszechstronna platforma społecznościowa dla twórców, organizacji i marek. To platforma, na której marki mogą zintegrować społeczność opatrzoną białymi etykietami ze swoją witryną/aplikacją, aby przyspieszyć budowanie społeczności i, co za tym idzie, osiągnąć wyższy LTV.