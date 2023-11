RIT myCourses

Założony w 1829 roku Rochester Institute of Technology to prywatny, koedukacyjny uniwersytet, w skład którego wchodzi dziewięć szkół wyższych, w których kładzie się nacisk na kształcenie zawodowe i uczenie się przez doświadczenie. Kampus zajmuje powierzchnię 1300 akrów na przedmieściach Rochester, trzeciego co do wielkości miasta w stanie Nowy Jork. RIT posiada także międzynarodowe lokalizacje w Europie Wschodniej, Dubaju i Chinach.

