Revoldiv to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane specjalnie do konwersji plików audio lub wideo na tekst z imponującą dokładnością. To narzędzie jest niezwykle przydatne do tworzenia transkrypcji różnych plików multimedialnych, takich jak podcasty, wywiady czy rozmowy wideo. Treści multimedialne trwające krócej niż dwie godziny są obsługiwane w powszechnie używanych przeglądarkach, takich jak Chrome i Firefox. Dzięki niezawodnej sztucznej inteligencji Revoldiv wykrywa mowę, oklaski i wiwaty w plikach multimedialnych. Użytkownicy mogą także edytować tekst transkrypcji, aby odpowiednio edytować dźwięk, co znacznie usprawnia proces edycji. Revoldiv posiada unikalną funkcjonalność polegającą na możliwości usuwania słów wypełniających, takich jak „um”, „lubię to” i „uhh” za pomocą jednego kliknięcia, dzięki czemu zawartość jest czystsza i wyraźniejsza. Co więcej, przyjazne dla użytkownika funkcje umożliwiają użytkownikom eksportowanie treści w kilku formatach, udostępnianie projektów lub fragmentów za pomocą funkcji udostępniania oraz tworzenie rozdziałów ułatwiających nawigację po treści. Dodatkowe możliwości obejmują funkcje komentowania i dyskusji, umożliwiające użytkownikom przekazywanie swoich przemyśleń i odpowiedzi na platformie. To narzędzie do transkrypcji i edycji obsługuje również pliki multimedialne za pośrednictwem rozszerzenia Chrome i ułatwia tworzenie audiogramów. Nowatorskie funkcje, takie jak „wieszak flagowy” i „wykrywanie głośników”, dodają dodatkową warstwę użyteczności i wygody dla użytkownika. Należy jednak pamiętać, że funkcje edycji są obecnie obsługiwane tylko na urządzeniach innych niż mobilne.

Strona internetowa: revoldiv.com

