Respeecher to oprogramowanie do klonowania głosu, które tworzy mowę nie do odróżnienia od oryginalnej mowy. Wykorzystujemy zaawansowaną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby opanować każdy aspekt Twojego docelowego głosu. Łączymy klasyczne algorytmy przetwarzania sygnału cyfrowego z autorskimi technikami głębokiego modelowania generatywnego. Wynik? Głos generowany komputerowo, który idealnie pasuje. Respeecher jest przeznaczony dla każdego, kto chciałby skorzystać z technologii replikacji głosu — od hollywoodzkich studiów filmowych po twórców gier. Jeśli zależy Ci na pełnej kreatywnej kontroli nad swoim projektem i nienagannej jakości – Respeecher jest dla Ciebie.

Strona internetowa: respeecher.com

