Prostszy sposób prototypowania, testowania i tworzenia oprogramowania pojazdu! RemotiveLabs zmniejsza złożoność tworzenia oprogramowania samochodowego, ułatwia abstrakcję sprzętu i oferuje bardziej elastyczne środowisko w porównaniu do starszych narzędzi z językami specyficznymi dla domeny i zamkniętymi procesami. - Użyj wybranego języka programowania, np. Python, Rust, C++, odczyt i zapis danych sygnału pojazdu za pośrednictwem interfejsów API gRPC. Użyj skryptów LUA do transformacji (zmiany nazwy, mapowania, łączenia lub syntezy) sygnałów emitowanych z niestandardową częstotliwością. - Utwórz warstwę abstrakcji dla AAOS, ProtoPie, Unity i podobnych w oczekiwanym formacie (na przykład właściwości pojazdu COVESA VSS, AAOS). - Obsługujemy popularne protokoły sieci pojazdów, takie jak CAN, FlexRay, LIN i Automotive Ethernet - obsługiwane przez .dbc, .xml (fibex), .ldf i .arxml. Dostępna jest obsługa ochrony E2E. - Przesuń lewy klawisz i zbuduj własną, niedrogą i zdalnie dostępną platformę testową działającą na wybranym sprzęcie (Nvidia Drive, Host Mobility, dowolny system Docker/Linux, Raspberry Pi itp.). Mamy kilka dostępnych interfejsów API, które można podłączyć do popularnych frameworków testowych, w tym Jenkins, GitLab itp. Z łatwością twórz przypadki testowe, uruchamiaj diagnostykę i flashuj ECU. RemotiveLabs sprawia, że ​​CI i automatyczne testy są łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy komputer. Do połączenia użyj laptopa z wybranym systemem operacyjnym. Dostępne bezpłatne demo — nie jest wymagane logowanie: Eksperymentuj od razu z sygnałami z naszego cyklu demonstracyjnego: https://demo.remotivelabs.com/ - Wyświetlaj i odtwarzaj sygnały (klient sieciowy/biblioteka referencyjna) - Pracuj z sygnałami i przekształcaj je w system Android właściwości / VSS - Zastosuj własny kod Produkty na platformie RemotiveLabs: - RemotiveBroker: szwajcarski scyzoryk dla twórców oprogramowania, używany jako sterownik oprogramowania, rejestrator danych, oprogramowanie pośrednie do elastycznego prototypowania i narzędzie umożliwiające korzystanie z platformy testowej. Licencja na sprzęt brokerski 2500 Euro / rok (działa na wybranym przez Ciebie sprzęcie, tj. Rasberry Pi lub dowolnym HW opartym na systemie Linux/Docker - zestawy referencyjne dostępne tutaj: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: wirtualne środowisko RemotiveBroker do odtwarzania, przekształcania i przesyłania strumieniowego sygnałów. Bezproblemowa i prosta współpraca bez dotykania sprzętu. Pakiet odtwarzania w chmurze 900 Euro / rok.

Strona internetowa: remotivelabs.com

