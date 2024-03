Reelevant to pierwszy silnik treści marketingowych na żądanie. Treść jest powodem interakcji ludzi z Twoją marką. Oferujemy podejście oparte na danych do tworzenia treści na żądanie, gdy konsumenci faktycznie je widzą. Nasza platforma generuje dowolną zmianę treści w milisekundach i aktualizuje ją w czasie rzeczywistym, w zależności od tego, kim jest konsument. Teraz możliwe jest prowadzenie cyklu życia klienta na poziomie treści i w różnych kanałach: e-mail, powiadomienia push, w aplikacji, SMS, internet itp. Nareszcie możesz generować treści dla każdej osoby. Reelevant oszczędzi Ci kłopotów. Nie ma potrzeby żadnej integracji, wykorzystujemy Twój stos, abyś mógł skupić się na tym, co ważne. To jest prawdziwa Indywidualizacja, na którą czekałeś. Treści marketingowe, które podążają za ludźmi. Koniec kampanii, jakie znasz. Wysiłki związane z gromadzeniem danych spełniają swój prawdziwy cel: są wykorzystywane do tworzenia treści marketingowych zamiast kampanii. Popraw zaangażowanie klientów, zwiększ CTLV i zwiększ swoje przychody dzięki Reelevant. Wreszcie Reelevant umożliwia Twoim zespołom wprowadzanie innowacji, uwalnianie ich potencjału i wprowadzanie marketingu na nowe granice, zarówno dla ich firm, jak i dla nich samych.

Strona internetowa: try.reelevant.com

