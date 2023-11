Recruiterflow to nowoczesne oprogramowanie do śledzenia kandydatów i CRM rekrutacyjny wbudowane w jedno. Recruiterflow jest wyposażony w takie funkcje, jak rozszerzenie Chrome umożliwiające pozyskiwanie danych jednym kliknięciem, automatyczne sekwencje e-maili, integrację z tablicami ogłoszeń i współpracę, które pomagają Ci śledzić proces rekrutacji od początku do końca. Szybko rozwijające się firmy, takie jak Instamojo, Fusioncharts, OLR oraz start-upy z YCombinator i 500startups korzystają z Recruiterflow, aby pozyskiwać wspaniałe talenty i usprawniać proces rekrutacji.

Strona internetowa: recruiterflow.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Recruiterflow. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.