Naprawdę Simple SSL to wtyczka WordPress zaprojektowana w celu uproszczenia procesu zabezpieczania i migracji witryn WordPress do HTTPS. Zapewnia właścicielom witryn proste rozwiązanie umożliwiające szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer) na swoich stronach internetowych, zapewniając bezpieczne połączenia i większe bezpieczeństwo odwiedzających. Naprawdę prosty protokół SSL to niezbędne narzędzie dla właścicieli witryn WordPress, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo i chronić prywatność odwiedzających poprzez łatwe i skuteczne wdrożenie szyfrowania SSL na swoich stronach internetowych.

Strona internetowa: really-simple-ssl.com

