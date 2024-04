Celem RAV.AI jest zrewolucjonizowanie edycji i publikowania wideo za pomocą sztucznej inteligencji. RAV.AI to usługa edycji wideo oparta na sztucznej inteligencji, która wykorzystuje wysoce zaawansowane i profesjonalne techniki przetwarzania audio i wideo, aby nadać Twojemu filmowi profesjonalną estetykę. Platforma umożliwia użytkownikom przesyłanie nieprzetworzonego materiału wideo i zapewnia profesjonalnie edytowane filmy w mgnieniu oka. Jedną z najpopularniejszych funkcji aplikacji jest możliwość edytowania przez użytkownika filmu wideo przy użyciu innego filmu jako filmu inspirującego. Użytkownicy mogą ponownie przesyłać poprawki z komentarzami, dopóki nie będą w 100% zadowoleni ze swojego projektu. Edycje RAV.AI obejmują ścieżkę dźwiękową, efekty wizualne, grafikę tekstową, przejścia i tempo wideo. Użytkownicy mogą oddzielnie przesyłać pliki wideo, audio i obrazy, co zapewnia nieograniczone możliwości tworzenia. RAV.AI to nie tylko usługa edycyjna, ale kompletna platforma automatyzacji mediów społecznościowych. Po otrzymaniu ostatecznej wersji filmu użytkownicy mogą bezpośrednio udostępnić go na dowolnej platformie mediów społecznościowych.

