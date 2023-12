Radio Essex to niezależna lokalna stacja radiowa nadająca do Essex w Anglii za pośrednictwem DAB oraz Mid i South Essex za pośrednictwem FM, ze studiów w The Icon Building na wybrzeżu w Southend, należącym do Adventure Radio Group.

Strona internetowa: radioessex.com

