Elastyczna i przyjazna dla użytkownika platforma planowania umożliwiająca łatwe zarządzanie sprzętem, laboratoriami, salami konferencyjnymi, udogodnieniami, ludźmi i nie tylko, zapewniając jednocześnie szeroki zakres możliwości raportowania i finansów. Dzięki QReserve: -Ustaw szczegółowe zasady dostępu do zasobów -Zbieraj formularze rezerwacji -Zarządzaj projektami -Rejestracja i wymeldowanie rezerwacji oraz automatyczne anulowanie rezerwacji spóźnionych lub niestawienniczych -Integracja z istniejącymi kalendarzami Outlook i Google -Zezwalaj na rezerwacje w kiosku na żywo mapy/plany pięter - Rezerwuj w określonych przedziałach czasowych - Zapraszaj gości do rezerwacji i żądaj potwierdzenia - Fakturowanie i przetwarzanie płatności - Sprzęt do meldowania się i wymeldowania ze zintegrowaną obsługą czytnika kodów kreskowych - Dostęp do danych dotyczących aktywności, rzeczywistego wykorzystania, pojemności i wykorzystania - i wiele więcej !

get.qreserve.com

