QA Wolf buduje zautomatyzowane, kompleksowe testy dla 80% przepływów użytkowników w ciągu zaledwie 4 miesięcy, utrzymuje je 24 godziny na dobę i zapewnia nieograniczone równoległe przebiegi testowe w naszej infrastrukturze. Czy wspominaliśmy, że gwarantujemy zero płatków? My też to robimy. Zacznij od 90-dniowego pilotażu, który obejmuje: kompleksowy plan testów, automatyczne testy napisane w programie Playwright o otwartym kodzie źródłowym, które możesz zachować, oraz nieograniczone przebiegi testowe w wybranym przez Ciebie środowisku. Oto pomocna lista wszystkiego, co otrzymasz od razu po wyjęciu z pudełka — niezależnie od tego, czy jest to 100, czy 100 000 testów. • Kompleksowe testy dla 80% przepływów użytkowników zautomatyzowane w ciągu 4 miesięcy. Testy są pisane w otwartym kodzie źródłowym Playwright, który można pobrać, więc nie ma zależności od dostawcy. • Szczegółowa matryca testów i zarysy w ramach AAA. • Nieograniczone, równoległe testy w dowolnym wybranym przez Ciebie środowisku. • Infrastruktura w 100% równoległa, którą hostujemy i utrzymujemy. • Całodobowa konserwacja niestabilnych i uszkodzonych testów. • Gwarantowane 100% niezawodne wyniki — zero płatków. • Zweryfikowane przez człowieka raporty o błędach wysyłane za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości oraz jako zgłoszenie błędu. • Integracja CI/CD z potokiem wdrażania i modułami śledzenia problemów. • Całodobowy dostęp do pełnoetatowych inżynierów ds. kontroli jakości w firmie QA Wolf. ... to rozwiązanie zapewniające kontrolę jakości, o którym zawsze marzyłeś.

Strona internetowa: qawolf.com

