Pyramid Analytics

Pyramid to analityczny system operacyjny klasy korporacyjnej, który można skalować od samoobsługowych analiz dla jednego użytkownika po scentralizowane wdrożenia dla tysięcy użytkowników — obejmujące proste, ale skuteczne wizualizacje danych i zaawansowane możliwości uczenia maszynowego. Agnostyczny system operacyjny Analytics zawiera uniwersalnego klienta dla dowolnego urządzenia i systemu operacyjnego. Można go zainstalować na większości platform – zarówno lokalnie, jak i w chmurze – i może działać z najpopularniejszymi stosami danych i z nimi. Pyramid pozwala użytkownikom i organizacjom zrównoważyć produktywność i zarządzanie samoobsługą. Jest to adaptacyjna platforma analityczna, która zapewnia różne możliwości i doświadczenia w zależności od potrzeb i umiejętności użytkownika, a wszystko to przy jednoczesnym zarządzaniu treścią jako współdzielonym zasobem. Został zaprojektowany, aby wspierać cały proces decyzyjny w Twojej organizacji i zapewniać każdemu narzędzia do przeprowadzania samoobsługowych analiz. Co ważne, system operacyjny Analytics rozwiązuje problem „ostatniej mili”, zamykając lukę między ustaloną strategią analityczną organizacji a faktycznym wdrożeniem analityki. Pyramid zawiera sześć odrębnych modułów analitycznych (Modelowanie, Formułowanie, Odkrywanie, Ilustrowanie, Prezentowanie i Publikowanie) – a także Konsola administracyjna i System zarządzania treścią – aby zapewnić prawdziwie uniwersalne środowisko analityczne w całym przepływie pracy analitycznej.

Strona internetowa: pyramidanalytics.com

