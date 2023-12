Pypestream to amerykańskie rozwiązanie AI do konwersacji dla przedsiębiorstw, służące do obsługi klienta. Została założona w kwietniu 2015 roku przez Richarda Smullena, współzałożyciela Genesis Media LLC. Pypestream ma biura w Nowym Jorku i San Francisco. Zyskał popularność dzięki platformie komunikacyjnej Pypestream, której celem jest łączenie firm z konsumentami. Każde konto firmowe zawiera „Pype” i „Strumienie” do różnych rodzajów komunikacji. Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w celu automatyzacji obsługi klienta.

Strona internetowa: pypestream.com

