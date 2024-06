Protolabs, świadczący usługi produkcyjne na zamówienie. Witryna oferuje te same szerokie możliwości, jakość i cenę. Protolabs umożliwia użytkownikom uzyskanie natychmiastowych wycen i dostęp do różnorodnych usług produkcyjnych, w tym druku 3D (FDM, SLA, SLS, MJF), obróbki CNC, produkcji blach i formowania wtryskowego. Współpracują ze sprawdzoną globalną siecią wyspecjalizowanych partnerów produkcyjnych, aby zapewnić szeroką gamę materiałów, wykończeń i możliwości produkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb klientów, od prototypowania po produkcję. Kluczowe funkcje obejmują konta zespołowe do współpracy, ochronę IP i wysokie standardy jakości utrzymywane w ramach procesów i zarządzania dostawcami. Protolabs obsługuje klientów z różnych branż, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, maszyn przemysłowych, elektroniki użytkowej, robotyki i medycyny. Witryna internetowa zapewnia szeroką bazę wiedzy, zasoby edukacyjne, studia przypadków i inne informacje pomagające projektantom i inżynierom w korzystaniu z ich usług produkcyjnych.

Strona internetowa: hubs.com

