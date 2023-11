Progressive Corporation to amerykańska firma ubezpieczeniowa, trzeci co do wielkości ubezpieczyciel i numer 1 wśród komercyjnych ubezpieczycieli samochodowych w Stanach Zjednoczonych. Firma została założona w 1937 roku przez Jacka Greena i Josepha M. Lewisa, a jej siedziba znajduje się w Mayfield Village w stanie Ohio.

Strona internetowa: progressive.com

