ProdPerfect to pierwsze autonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do testów regresyjnych (E2E), które w sposób ciągły tworzy, utrzymuje i rozwija zestawy testów E2E poprzez opartą na danych i prowadzoną przez maszynę analizę bieżących danych o zachowaniu użytkowników. Jest to jedyne w pełni zarządzane rozwiązanie, które eliminuje krytyczne luki w pokryciu testów, eliminuje długie czasy wykonywania zestawu testów i kosztowne błędy w środowisku produkcyjnym, a także eliminuje obciążenie związane z kontrolą jakości, które pochłania ogromne zasoby inżynieryjne.

Strona internetowa: prodperfect.com

