PrezentacjaGPT to generator prezentacji oparty na sztucznej inteligencji, który tworzy wysokiej jakości prezentacje w ciągu kilku sekund. Wykorzystuje GPT-4, najbardziej zaawansowane dostępne modele generowania języka, które napędzają algorytmy AI i generują imponujące prezentacje. Narzędzie zostało zaprojektowane do bezproblemowej współpracy z programami PowerPoint i Prezentacjami Google, umożliwiając użytkownikom łatwe pobieranie i edytowanie prezentacji. PrezentacjaGPT zawiera różnorodne motywy i szablony projektów, które można wykorzystać do tworzenia angażujących i szczegółowych prezentacji, pozostawiających trwałe wrażenie na odbiorcach. Ponadto narzędzie oferuje bezpłatny plan obejmujący między innymi nieograniczoną liczbę prezentacji, podstawowe szablony projektów oraz wysokiej jakości edytowalne formaty plików dla programów PowerPoint i Prezentacji Google. Dostępny jest również plan płatności za pobranie w cenie 4,99 USD, umożliwiający użytkownikom dostęp do podobnych funkcji za jednorazową opłatą za pobranie. PrezentacjaGPT ma prostą i przejrzystą strukturę cenową, bez ukrytych opłat, subskrypcji i rejestracji. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich prezentacji za darmo i płacą tylko wtedy, gdy je pobiorą. Narzędzie zostało docenione przez użytkowników za prostotę, przejrzystość i możliwość szybkiego tworzenia wysokiej jakości, dostosowywalnych prezentacji. PrezentacjaGPT to idealne narzędzie dla każdego, kto szuka wydajnego i skutecznego sposobu na tworzenie oszałamiających prezentacji bez konieczności spędzania godzin na projektowaniu i formatowaniu.

Strona internetowa: presentationgpt.com

