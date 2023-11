Prescreen to oparty na chmurze system śledzenia kandydatów, który pozwala zarządzać całym procesem rekrutacji. Zarządzaj wszystkimi informacjami o kandydatach w jednym miejscu i usprawnij proces rekrutacji. Prescreen wykorzystuje innowacyjną technologię dopasowywania, aby pomóc Ci szybko znaleźć najbardziej odpowiedniego kandydata. Podejmuj decyzje w swoim zespole i natychmiast powiadamiaj kandydatów online. Prescreen to jedyny system śledzenia kandydatów, który umożliwia dostęp do ponad 16 milionów potencjalnych kandydatów z sieci XING.

