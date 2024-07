Powerful Medical

PMcardio to certyfikowane narzędzie medyczne klasy IIb, zasilane sztuczną inteligencją, zaprojektowane do interpretacji danych elektrokardiogramu (EKG) na potrzeby diagnozowania i leczenia różnych chorób sercowo-naczyniowych. Dostępny jako aplikacja na smartfony, PMcardio obsługuje 39 diagnoz sercowo-naczyniowych, w tym szereg rytmów, zaburzenia przewodzenia, ektopie, odchylenia osi, zawały i przerosty. PMcardio współpracuje z dowolnym 12-odprowadzeniowym EKG, niezależnie od jego stanu i przekształca dane EKG w format cyfrowy w celu zwiększenia czytelności i udostępniania. Zaawansowane możliwości rozpoznawania obrazu umożliwiają natychmiastową interpretację zapisów EKG pobranych z dowolnego źródła, w tym także bezpośrednich obrazów z ekranu komputera użytkownika. Poza tym aplikacja PMcardio zapewnia natychmiastową diagnostykę i plany leczenia oraz umożliwia użytkownikom bezpieczny eksport tych raportów. PMcardio działa również na wszystkich urządzeniach typu smartfon i może współpracować ze wszystkimi 12-odprowadzeniowymi aparatami EKG, dzięki czemu jest dostępnym i wszechstronnym narzędziem do interpretacji EKG.

Strona internetowa: powerfulmedical.com

