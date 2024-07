Portrait AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które generuje portrety w stylu XVIII wieku z przesłanych selfie. Jest dostępny jako aplikacja mobilna na platformy iOS i Android. Użytkownicy mogą tworzyć własne, niepowtarzalne portrety, po prostu przesyłając zdjęcie swojej twarzy przypominające paszport. Narzędzie zaleca unikanie okularów i sugeruje użycie zdjęcia z dużą powierzchnią twarzy, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Ponadto aplikacja oferuje szeroką gamę innych filtrów, w tym Kreskówka, Portret HD, Halloween i inne, w sumie ponad 100 opcji. Filtry te pozwalają użytkownikom na dalsze ulepszanie i przekształcanie ich portretów zgodnie z ich preferencjami. Oficjalna strona internetowa zawiera linki do pobrania aplikacji ze sklepów Apple App Store i Google Play Store, zapewniając dostępność dla szerokiego grona użytkowników. Na stronie znajdują się także linki do polityki prywatności i warunków świadczenia usług dla osób poszukujących dodatkowych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, Portrait AI oferuje indywidualnym użytkownikom zabawny i kreatywny sposób na poznanie estetyki portretów z XVIII wieku dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: portraitai.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji PortraitAI. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.