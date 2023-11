Ucz się hiszpańskiego, francuskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, arabskiego, hebrajskiego, portugalskiego, chińskiego, japońskiego, rosyjskiego i holenderskiego poprzez interaktywne lekcje, gry i filmy Polly Lingual to wieloaspektowa platforma edukacyjna do nauki języków obcych. Obecnie oferujemy kursy języka hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego, niemieckiego, włoskiego, arabskiego, hebrajskiego, portugalskiego, koreańskiego, japońskiego, rosyjskiego, holenderskiego i angielskiego. Rozumiemy, że różne techniki uczenia się są odpowiednie dla różnych części procesu przyswajania języka obcego. Nasze interaktywne lekcje zapewniają uczniom ćwiczenia na pamięć umożliwiające opanowanie podstawowego słownictwa i gramatyki, podczas gdy Ambasadorzy Polly prowadzą uczniów do płynności poprzez korepetycje wideo na żywo. Interaktywne lekcje wykorzystują różnorodne sprawdzone algorytmy, dzięki czemu nauka jest wydajna i wciągająca. Aby uzyskać dostęp do wszystkich lekcji i zaawansowanych funkcji, wymagana jest subskrypcja Polly Passport. Ambasadorzy Polly organizują prywatne sesje wideo, które pomagają uczniom w wymowie, ćwiczeniu konwersacji, nauce lokalnych dialektów i nie tylko. Sesje wideo sprzedawane są osobno lub w pakietach zawierających 5 i 10 sesji, w zależności od Ambasadora. Niektórzy Ambasadorzy oferują nawet 30-minutowe lekcje próbne.

